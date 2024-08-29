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Спутницу основателя Telegram заподозрили в работе на "Моссад": кто такая Юлия Вавилова. как связана с Дуровым

Сдала Дурова французским властям: спутницу основателя Telegram заподозрили в работе на израильскую разведку
1:10
Правда ТВ

Спутница основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова могла оказаться агентом израильской разведки "Моссад". Такие конспирологические версия появились на сайте издания Daily Mail.

Как отмечается в материале журналистов, девушка намеренно отмечала геолокацию во время путешествий с предпринимателем, чтобы его могли отследить спецслужбы Франции. Среди других теорий — задачей Вавиловой было сдава Дурова французским правоохранительным органам.

Юлия Вавилова прибыла в сопровождении Дурова во Францию 24 августа. В этот день предпринимателя задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, а затем поместили под стражу.

28 августа Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции. Кроме того, Дуров должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Всего главу Telegram подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети.

Уточнения

«Мосса́д» (ивр. הַמּוֹסָד‎, араб. الموساد‎, аль-Мосад, букв. «ведомство»), полное название «Ве́домство разве́дки и специа́льных зада́ч» (ивр. המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים‎, ха-Мосад ле-модиин у-ле-тафкидим меюхадим) — национальная разведывательная служба Израиля, одна из трёх основных спецслужб Израиля наряду с АМАНом (Управлением военной разведки) и Шабаком. Главный офис организации находится в Тель-Авиве на бульваре Шауль Ха-Мелех.

Telegram (от др.-греч. τῆλε «далеко» + др.-греч. γράμμα «запись») — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Также позволяет совершать аудио- и видеозвонки, устраивать прямые эфиры в каналах и группах, организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы. Функциональность приложения может быть значительно расширена при помощи ботов. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows, macOS и GNU/Linux. Серверы компании распределены по всему миру в нескольких центрах обработки данных, а штаб-квартира находится в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. В 2006 году вместе с братом Николаем Дуровым основал социальную сеть «ВКонтакте», которая быстро стала самой популярной соцсетью в России и многих странах СНГ. В 2014 году, после конфликта с новыми владельцами компании и давления со стороны российских властей, Дуров покинул пост генерального директора «ВКонтакте» и уехал из России.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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