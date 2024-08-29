Спутницу основателя Telegram заподозрили в работе на "Моссад": кто такая Юлия Вавилова. как связана с Дуровым

Сдала Дурова французским властям: спутницу основателя Telegram заподозрили в работе на израильскую разведку

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Спутница основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова могла оказаться агентом израильской разведки "Моссад". Такие конспирологические версия появились на сайте издания Daily Mail.

Как отмечается в материале журналистов, девушка намеренно отмечала геолокацию во время путешествий с предпринимателем, чтобы его могли отследить спецслужбы Франции. Среди других теорий — задачей Вавиловой было сдава Дурова французским правоохранительным органам.

Юлия Вавилова прибыла в сопровождении Дурова во Францию 24 августа. В этот день предпринимателя задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, а затем поместили под стражу.

28 августа Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции. Кроме того, Дуров должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Всего главу Telegram подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети.

Уточнения

«Мосса́д» (ивр. הַמּוֹסָד‎, араб. الموساد‎, аль-Мосад, букв. «ведомство»), полное название «Ве́домство разве́дки и специа́льных зада́ч» (ивр. המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים‎, ха-Мосад ле-модиин у-ле-тафкидим меюхадим) — национальная разведывательная служба Израиля, одна из трёх основных спецслужб Израиля наряду с АМАНом (Управлением военной разведки) и Шабаком. Главный офис организации находится в Тель-Авиве на бульваре Шауль Ха-Мелех.

Telegram (от др.-греч. τῆλε «далеко» + др.-греч. γράμμα «запись») — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Также позволяет совершать аудио- и видеозвонки, устраивать прямые эфиры в каналах и группах, организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы. Функциональность приложения может быть значительно расширена при помощи ботов. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows, macOS и GNU/Linux. Серверы компании распределены по всему миру в нескольких центрах обработки данных, а штаб-квартира находится в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. В 2006 году вместе с братом Николаем Дуровым основал социальную сеть «ВКонтакте», которая быстро стала самой популярной соцсетью в России и многих странах СНГ. В 2014 году, после конфликта с новыми владельцами компании и давления со стороны российских властей, Дуров покинул пост генерального директора «ВКонтакте» и уехал из России.

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