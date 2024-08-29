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Россия обвинила ВСУ в похищении мирных жителей Курской области: где они находятся сейчас, связь с оставшимися в регионе людьми

"В тайных тюрьмах или подвалах?": посол МИД России заявил, что ВСУ похищают мирных жителей Курской области
1:27
Правда ТВ

Вооружённые силы Украины похищают мирных жителей в Курской области. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

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По словам Мирошника, где сейчас находятся похищенные мирные жители, не установлено.

"Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?" — задался вопросом он.

Посол считает, что украинские военные ведут себя как террористы — не извещают родных и близких похищенных о том, что эти люди находятся у них. Кроме того, как отметил дипломат, координация с людьми, которые остались на территории, куда вторглись ВСУ, очень сильно осложнена.

Также, отмечает Мирошник, жители Курской области подвергались сексуальному насилию со стороны иностранных наемников Вооруженных сил Украины.

В Курской области уже три недели продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

Уточнения

Родио́н Вале́рьевич Миро́шник (укр. Родіон Валерійович Мірошник; род. 31 января 1974, Ворошиловград, УССР) — политический деятель, дипломат.

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ) (укр. Збройні сили України (ЗСУ) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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