Вооружённые силы Украины похищают мирных жителей в Курской области. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.
По словам Мирошника, где сейчас находятся похищенные мирные жители, не установлено.
"Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?" — задался вопросом он.
Посол считает, что украинские военные ведут себя как террористы — не извещают родных и близких похищенных о том, что эти люди находятся у них. Кроме того, как отметил дипломат, координация с людьми, которые остались на территории, куда вторглись ВСУ, очень сильно осложнена.
Также, отмечает Мирошник, жители Курской области подвергались сексуальному насилию со стороны иностранных наемников Вооруженных сил Украины.
В Курской области уже три недели продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
Родио́н Вале́рьевич Миро́шник (укр. Родіон Валерійович Мірошник; род. 31 января 1974, Ворошиловград, УССР) — политический деятель, дипломат.
Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ) (укр. Збройні сили України (ЗСУ) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.
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