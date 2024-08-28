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Хакеры RaHDit выложили данные почти 7,7 тысячи боевиков "Азова"*: кто попал в список

"Самый масштабный слив": российские хакеры RaHDit обнародовали данные семи тысяч боевиков "Азова"*
1:35
Правда ТВ

Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") обнародовала данные 7700 представителей нацистского полка "Азов"*. Как сообщается РИА Новости со ссылкой на хакерскую группировку, это самый масштабный слив данных противника с момента запуска проекта.

"Новый "Азов"* перенял традиции старого — здесь много нацистов, татуированных свастикой, судимые, с отклонениями и так далее. Ряд лиц из нового "Азова"* ранее были обменяны как пленные и клятвенно уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, но они встречаются в составе обновленной штатки и пошли воевать повторно", — говорится в сообщении.

В списках помимо украинцев есть и иностранцы. В частности, среди наемников указан гражданин Швеции Матиас Густавссон, которого взяли в плен в Мариуполе в 2022 году и в итоге обменяли на российского военнослужащего. В 2024 году он стал бойцом "Азова"*.

RaHDit в конце июля обнародовала данные более 3200 иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины. В списках оказалось много людей с судимостями и нетрадиционной ориентацией**. Среди них был американец, Пирс Таннер Рид, арестованный в Индиане за действия, связанные с растлением малолетних.

* Запрещённая в России террористическая организация

** ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена

Уточнения

Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования. Изначально хакерами называли программистов, которые исправляли ошибки в программном обеспечении каким-либо быстрым или элегантным способом; слово hack пришло из лексикона хиппи, в русском языке есть идентичное жаргонное слово «врубаться» или «рубить в …». См. en:Hacker culture. Начиная с конца XX века в массовой культуре появилось новое значение — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности См. hacker (computer security).

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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