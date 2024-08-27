Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финские астрофизики раскрыли секрет рентгеновских лучей черных дыр
Индия приобрела у России алмазов весом 4,1 млн каратов
Суперкомпьютер считает Синнера главным фаворитом на турнире "Большого шлема"
Эксперты hh.ru рассказали, каков заработок риелтеров элитной недвижимости в Москве
Гастроэнтеролог посоветовала отказаться от дыни людям с острой стадией болезней ЖКТ
Глава КХЛ Морозов: Кузнецов должен стать одной из главных звезд лиги
Россияне стали чаще посещать Японию из-за облегчённой процедуры оформления виз
Футболист Миранчук дебютировал в "Атланте"
Лазерная эпиляция и здоровье: когда стоит отказаться от процедуры

Задержание Павла Дурова в Париже: подробности, в чём обвиняют, реакция Кремля

Песков заявил о готовности Москвы оказывать содействие Дурову. Париж обвиняет основателя Telegram по ряду статей
1:28
Правда ТВ

Москва готова оказать содействие арестованному во Франции основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие, но здесь ситуация осложнена также тем, что он является и гражданином Франции тоже", — заявил представитель Кремля.

Песков также надеется, что предприниматель сможет организовать свою защиту. При этом пресс-секретарь назвал серьезными обвинения, выдвинутые против Дурова. По его словам, они требуют убедительных доказательств.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана — сейчас идут третьи сутки с момента его задержания. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.

По словам российских чиновников, настоящая причина его задержания — российское происхождение. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, за арестом Дурова стоит Вашингтон.

В поддержку основателя Telegram высказались ряд как российских, так и западных политиков.

Уточнения

Telegram (от др.-греч. τῆλε «далеко» + др.-греч. γράμμα «запись») — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Также позволяет совершать аудио- и видеозвонки, устраивать прямые эфиры в каналах и группах, организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы.

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) — российский предприниматель и программист, помимо гражданства РФ, имеет гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте» (2006—2014). В студенческие годы — лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии. Был признан журналом Forbes долларовым миллиардером.

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Лучшее упражнение для рук в зале
Солома как альтернатива навозу и компосту: советы для огородников
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Родина нас ждала: волшебное путешествие по Владимирщине Ирина Савченко Ален Делон был одним из главных счастливчиков на Земле Анжела Якубовская "Победитель получает всё": Пётр Великий в Париже Сергей Лебедев
Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит
Пирог с творогом и вишней: рассыпчатое песочное тесто, сладкие ягоды и нежная творожная начинка
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Последние материалы
Глава КХЛ Морозов: Кузнецов должен стать одной из главных звезд лиги
Песков заявил о готовности Москвы оказывать содействие Дурову. Париж обвиняет основателя Telegram по ряду статей
Россияне стали чаще посещать Японию из-за облегчённой процедуры оформления виз
Футболист Миранчук дебютировал в "Атланте"
Лазерная эпиляция и здоровье: когда стоит отказаться от процедуры
Фотосессия кончится... в пыточной
Европе может не хватить накопленных на зиму запасов газа
Тюменские врачи провели ребёнку сложнейшую операцию, заменив протезом часть сердца
Банки могут приостанавливать переводы между счетами
Родина нас ждала: волшебное путешествие по Владимирщине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.