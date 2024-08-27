Задержание Павла Дурова в Париже: подробности, в чём обвиняют, реакция Кремля

Песков заявил о готовности Москвы оказывать содействие Дурову. Париж обвиняет основателя Telegram по ряду статей

1:28 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Москва готова оказать содействие арестованному во Франции основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие, но здесь ситуация осложнена также тем, что он является и гражданином Франции тоже", — заявил представитель Кремля.

Песков также надеется, что предприниматель сможет организовать свою защиту. При этом пресс-секретарь назвал серьезными обвинения, выдвинутые против Дурова. По его словам, они требуют убедительных доказательств.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана — сейчас идут третьи сутки с момента его задержания. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.

По словам российских чиновников, настоящая причина его задержания — российское происхождение. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, за арестом Дурова стоит Вашингтон.

В поддержку основателя Telegram высказались ряд как российских, так и западных политиков.

Уточнения

Telegram (от др.-греч. τῆλε «далеко» + др.-греч. γράμμα «запись») — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Также позволяет совершать аудио- и видеозвонки, устраивать прямые эфиры в каналах и группах, организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы.

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) — российский предприниматель и программист, помимо гражданства РФ, имеет гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте» (2006—2014). В студенческие годы — лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии. Был признан журналом Forbes долларовым миллиардером.

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).

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