ВСУ пытались прорваться в Курской области: подробности, обстановка в Курской области, потери украинских военных

Российские бойцы отразили попытку прорыва ВСУ под Курском, соорудив "настоящую крепость"

Вооружённые силы России предотвратили попытку прорыва украинских военных в Курской области. Как сообщили в Минобороны страны, противник пытался зайти в населённый пункт Малая Локня.

Прорыв был пресечён благодаря тюремной зоне — российские военные заняли оборону в здании исправительной колонии №11, где возвели по периметру сооружения и удерживали позиции несколько дней.

"Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, защитники превратили учреждение в настоящую крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий", — сообщили в военном ведомстве.

Для недопущения прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту, практически находясь в окружении, российские бойцы вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций.

В ходе неудачной попытки прорыва ВСУ потеряли 10 единиц техники и около 100 солдат.

В Курской области уже три недели продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ) (укр. Збройні сили України (ЗСУ) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

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