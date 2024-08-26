Массированный удар ВС России по Украины 26 августа: цели, причины, последствия, ответ Москвы на вторжение в Курскую область

По украинской энергетике и ОПК нанесён массированный удар. Это могло стать ответом на вторжение ВСУ в Курскую область

1:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Вооружённые силы России нанесли массированный удар по энергетическим объектам и ОПК на Украине. Об этом пишут украинские СМИ.

Как следует из сообщений украинской прессы, с 7:30 по московскому времени взрывы прозвучали в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях Украины.

На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, целью ударов ВС России стала энергетическая инфраструктура. В ряде городов Украины начались экстренные отключения электроэнергии.

Массированный удар по ОПК и энергетики Украины мог стать ответом на вторжение ВСУ в Курску область, о котором говорил посол России в США Анатолий Антонов. Ряд российских СМИ связывают это с атакой беспилотников ВСУ на Саратовскую область.

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным на 21 августа, жертвами вторжения стали 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали. На фоне боев в Курской области объявили режимы ЧС федерального характера и контртеррористическую операцию.

Уточнения

Украи́на (укр. Україна, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе. Столица и крупнейший город — Киев. Государственный язык — украинский.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов. Целью использования энергетики является обеспечение производства энергии путём преобразования первичной, природной энергии во вторичную, например в электрическую или тепловую энергию.

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