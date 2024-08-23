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Захват заложников в ИК по Волгоградом: что потребовали захватчики, сколько погибших, штурм колонии

Потребовали вертолёт и два миллиона долларов: что известно о захвате заложников в ИК по Волгоградом?
2:07
Правда ТВ

В волгоградском городе Суровикино во время заседания дисциплинарной комиссии колонии № 10 заключённые взяли в заложники нескольких сотрудников исправительного учреждения. Нападавшие заявили о связях с организацией "Исламское государство" (ИГ)*.

Они потребовали два миллиона долларов вертолёт с пилотом и воздушный коридор на юго-восток. При выполнении поставленных условий радикалы согласны отпустить заложников. В противном случае они будут убиты.

В захвате исправительной колонии участвуют не более четырёх человек. Их личности уже установлены. Все они отбывают наказание в этой колонии.

На данный момент известно о четырех заложниках — все они сотрудники ИК-19. Об их состоянии не сообщается. Также известно об одном убитом, однако, по другим данным, количество жертв могло возрасти до трех. При этом погибших может быть больше.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.

Начался штурм, в ходе которого террористы ликвидированы. После этого на территорию колонии вошёл спецназ ФСИН, освободил заложников и зачистил территорию.

Утром 16 июня шестеро арестантов СИЗО в Ростове-на-Дону сумели выбраться из камеры и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Среди захватчиков были особо опасные преступники, террористы из организации "Исламское государство" (ИГ)*. К зданию СИЗО стянули бойцов спецназа, а с самими злоумышленниками начали переговоры.

Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело, по которому проходят двое фигурантов.

* Террористическая организация, запрещена в России

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Уточнения

Исправительная колония — вид исправительных учреждений для содержания совершеннолетних граждан, осуждённых к лишению свободы. Был распространён в СССР, а ныне — в некоторых постсоветских странах.

Волгогра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района. Административный центр — город-герой Волгоград. Волгоградская область граничит на севере с Саратовской областью, на северо-западе — с Воронежской областью, на западе, юго-западе и юге — с Ростовской областью, на юге и юго-востоке — с Астраханской областью, на юге — с Республикой Калмыкия, на востоке — с Казахстаном (Западно-Казахстанская область). Область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, юг области расположен на скифской плите.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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