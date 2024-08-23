Атака ВСУ на Курскую область: как Путин ответит Киеву, буферная зона, участие США, заявление посла США

Украину ждёт суровый ответ на вторжение ВСУ в Курскую область. Путин принял решение

1:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент России Владимир Путин принял суровое решение в отношении Киева в ответ на вторжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", — сказал дипломат.

По словам Антонова, все вторгшиеся на российскую территорию украинские военные будут уничтожены.

Также дипломат прокомментировал заявление украинских властей, которые назвали целью атаки на Курскую область создание буферной зоны. Он назвал это невозможным, отметив, что никакой буферной зоны на территории страны не будет. В то же время посол подчеркнул, что США могли бы "по щелчку пальцев" остановить ВСУ в Курской области.

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным на 21 августа, жертвами вторжения стали 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали. На фоне боев в Курской области объявили режимы ЧС федерального характера и контртеррористическую операцию. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа сообщил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

Анато́лий Ива́нович Анто́нов (род 15 мая 1955, Омск, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол России в США с 21 августа 2017 года. Является единственным в мире послом, находящимся под международными санкциями. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации с 28 декабря 2016 по 21 августа 2017. Заместитель министра обороны Российской Федерации (2011—2016). Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2014). Чрезвычайный и полномочный посол (2007). Кандидат экономических и доктор политических наук.

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ) (укр. Збройні сили України (ЗСУ) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

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