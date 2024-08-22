Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сомнолог дал советы тем, кто не спал всю ночь и кому нужно быть продуктивным в течение дня
Политолог Ищенко: украинский кризис входит в завершающую стадию
Эксперт Горбаченко объяснил намерение сделать платной Apple Intelligence
Россияне рассказали, чем их привлекает отдых в Грузии
Маска с лимоном и мёдом для ровной кожи лица
Halliburton стала жертвой кибератаки
Эндокринолог Тананакина назвала СПИД противопоказанием к употреблению грибов
Названы пять принципиальных отличий в характерах кошатников и собачников
В Санкт-Петербурге Михаил Кокляев сразится с Павлом Артемьевым

Зеленский провел совещание с Сырским: что обсуждали, где прошла встреча

Зеленский провел совещание с Сырским в граничащем с Курской областью регионе
1:40
Правда ТВ

Владимир Зеленский, президентские сроки которого истекли в мае 2024 года, провёл переговоры с главкомом Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александром Сырским. Встреча прошла в граничащем с Курском областью регионе.

Во время беседы с Сырским в Сумской области Зеленский обсудил оперативную обстановку на фронте и вопросы обороны торецкого и покровского направлений. Напомним, что 20 августа Министерство обороны России сообщило, что подразделения российских войск заняли поселок Нью-Йорк (Новгородское) — стратегически важный транспортный узел. Он находится к югу от Торецка (Дзержинск) и в течение двух лет было одним из нескольких населенных пунктов, вблизи которого линия соприкосновения не менялась в течение военной операции.

Сумская область граничит с Курской областью, куда 6 августа Украина нанесла массированный удар. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным на 21 августа, жертвами вторжения стали 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.

На фоне боев в Курской области объявили режимы ЧС федерального характера и контртеррористическую операцию. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа сообщил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть (укр. Су́мська́ о́бласть), разг. Су́мщина (укр. Су́мщина) — область на северо-востоке Украины. Граничит на западе с Черниговской областью Украины, на севере и востоке — с Российской Федерацией, на юго-востоке — с Харьковской, на юге — с Полтавской областями Украины. Область образована 10 января 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР путём выделения из Харьковской области. Административный центр и крупнейший город — Сумы, другие крупные города — Конотоп, Шостка, Ахтырка, Ромны, Глухов, Лебедин, Кролевец, Тростянец, Белополье, Путивль, Бурынь, Ворожба.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

Алекса́ндр Станисла́вович Сы́рский (укр. Олександр Станіславович Сирський; род. 26 июля 1965, Новинки, Петушинский район, Владимирская область, РСФСР, СССР) — украинский военачальник, генерал-полковник (2020), герой Украины (2022). Командующий Сухопутными войсками ВСУ (2019—2024), главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 8 февраля 2024 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
Сахарный диабет не является "приговором" для ребёнка Дмитрий Плотников Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Важность крышки расширительного бачка: мелочь, которая спасает двигатель
Важность крышки расширительного бачка: мелочь, которая спасает двигатель
Последние материалы
Сомнолог дал советы тем, кто не спал всю ночь и кому нужно быть продуктивным в течение дня
Политолог Ищенко: украинский кризис входит в завершающую стадию
Эксперт Горбаченко объяснил намерение сделать платной Apple Intelligence
Россияне рассказали, чем их привлекает отдых в Грузии
Зеленский провел совещание с Сырским в граничащем с Курской областью регионе
Маска с лимоном и мёдом для ровной кожи лица
Halliburton стала жертвой кибератаки
Эндокринолог Тананакина назвала СПИД противопоказанием к употреблению грибов
Названы пять принципиальных отличий в характерах кошатников и собачников
Спасут ли американские облигации экономику США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.