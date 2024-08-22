Зеленский провел совещание с Сырским: что обсуждали, где прошла встреча

Зеленский провел совещание с Сырским в граничащем с Курской областью регионе

1:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Владимир Зеленский, президентские сроки которого истекли в мае 2024 года, провёл переговоры с главкомом Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александром Сырским. Встреча прошла в граничащем с Курском областью регионе.

Во время беседы с Сырским в Сумской области Зеленский обсудил оперативную обстановку на фронте и вопросы обороны торецкого и покровского направлений. Напомним, что 20 августа Министерство обороны России сообщило, что подразделения российских войск заняли поселок Нью-Йорк (Новгородское) — стратегически важный транспортный узел. Он находится к югу от Торецка (Дзержинск) и в течение двух лет было одним из нескольких населенных пунктов, вблизи которого линия соприкосновения не менялась в течение военной операции.

Сумская область граничит с Курской областью, куда 6 августа Украина нанесла массированный удар. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным на 21 августа, жертвами вторжения стали 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.

На фоне боев в Курской области объявили режимы ЧС федерального характера и контртеррористическую операцию. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа сообщил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть (укр. Су́мська́ о́бласть), разг. Су́мщина (укр. Су́мщина) — область на северо-востоке Украины. Граничит на западе с Черниговской областью Украины, на севере и востоке — с Российской Федерацией, на юго-востоке — с Харьковской, на юге — с Полтавской областями Украины. Область образована 10 января 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР путём выделения из Харьковской области. Административный центр и крупнейший город — Сумы, другие крупные города — Конотоп, Шостка, Ахтырка, Ромны, Глухов, Лебедин, Кролевец, Тростянец, Белополье, Путивль, Бурынь, Ворожба.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

Алекса́ндр Станисла́вович Сы́рский (укр. Олександр Станіславович Сирський; род. 26 июля 1965, Новинки, Петушинский район, Владимирская область, РСФСР, СССР) — украинский военачальник, генерал-полковник (2020), герой Украины (2022). Командующий Сухопутными войсками ВСУ (2019—2024), главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 8 февраля 2024 года.

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