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Переговоры России и Украины: когда состоятся, влияние атаки ВСУ на Курскую область, хочет ли этого Россия, что говорят в Киеве

Киев осенью хочет подготовить почву к переговорам с Россией. Москва исключает их после атаки ВСУ на Курскую область
1:49
Правда ТВ

Издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, президентские сроки которого истекли на Украине в мае 2024 года, сообщило, что Киев осенью подготавливает почву для переговоров с Москвой.

Кроме того, как пишет издание, Украина намерена начать разговор с Россией о продовольственной и ядерной безопасности и обсудить обмен пленными по формуле "всех на всех".

Как сообщалось ранее, офис Зеленского рассматривает вариант непрямого участия, а в качестве посредника выбрать Турцию.

По информации газеты The Washington Post, вторжение ВСУ в Курскую область, предположительно, сорвало намечавшиеся на август секретные переговоры Москвы и Киева в Катаре о частичном прекращении огня. Однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что данные о посредничестве Катара и Турции являются слухами.

Возможность переговоров с Киевом после атаки украинских боевиков на Курскую область исключил президент России Владимир Путин. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев добавил, что до захода украинцев в регион Москва могла угодить в "переговорный капкан", начав ранние ненужные обсуждения о мире.

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным на 21 августа, жертвами вторжения стали 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель. До избрания президентом получил широкую известность как шоумен, комик, актёр кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер кино и телевидения, телеведущий, певец, пародист и юморист. Был совладельцем и художественным руководителем «Студии Квартал-95» (2003—2019) и генеральным продюсером телеканала «Интер» (2010—2012).

Украи́на (укр. Україна, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе. Столица и крупнейший город — Киев. Государственный язык — украинский.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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