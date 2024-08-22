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ВСУ дронами атаковали Волгоградскую область: сколько БПЛА сбито, пожар на объекте Минобороны, последние новости

ВСУ в ночь на 22 августа совершили массированную атаку дронами на Волгоградскую область. Загорелся объект Минобороны
1:11
Правда ТВ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ночью 22 августа совершили массированную атаку дронами на Волгоградскую область. Всего украинские боевики задействовали 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Два БПЛА были сбиты на подлёте к аэродрому Мариновка в поселке Октябрьский, который находится в нескольких километрах от Калача-на-Дону. Один из них уничтожен в нескольких километрах от аэродрома.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате атаки загорелся объект Минобороны России — туда упали обломки дрона.

Утром 22 августа оправление и прибытие самолётов в аэропорт Волгограда было задержано. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов с 01:49 по московскому времени.

Всего же украинские боевики пытались атаковать дронами шесть российских регионов. Средствам ПВО удалось перехватить 13 дронов над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской, по одному — над Курской и Брянской областями.

Уточнения

Волгогра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района. Административный центр — город-герой Волгоград. Волгоградская область граничит на севере с Саратовской областью, на северо-западе — с Воронежской областью, на западе, юго-западе и юге — с Ростовской областью, на юге и юго-востоке — с Астраханской областью, на юге — с Республикой Калмыкия, на востоке — с Казахстаном (Западно-Казахстанская область). Область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, юг области расположен на скифской плите.

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ) (укр. Збройні сили України (ЗСУ) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам. Управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или непрерывно (в том числе в режиме «вида от первого лица»), в последнем случае БПЛА называют дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом (ДПЛА).

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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