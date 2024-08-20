Обстановка в Курской области 20 августа: ВСУ расстреливают мирных жителей, иностранные наёмники, живой щит из детей

ВСУ расстреливают местных жителей Курской области в упор. В России обещают наказать виновных

1:15 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Вооружённые силы Украины расстреливали мирных жителей Курской области в упор. Об этом заявил Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, отметив, что получил доказательства в виде фотографий.

По его словам, "это тяжело осознавать", но ситуация является реальностью. Алаудинов пообещал отомстить за погибши и выразил соболезнования родным и близким.

Ранее генерал-майор заявил, что украинские боевики используют детей и преподавателей детского дома в Курской области как в качестве живого щита.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои между Вооружёнными силами России и украинскими боевиками. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 3 160 военных, 44 танка и 43 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Как рассказывают местные жители, на стороне ВС Украины воюют иностранные наёмники из Польши и Франции.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ) (укр. Збройні сили України (ЗСУ) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Апти́ (Апты́) Аро́нович Алауди́нов (род. 5 октября 1973, Горный, Ставропольский край) — российский чеченский военный деятель. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации с апреля 2024 года. Командир добровольческого формирования «Ахмат» с 2022. Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД по Чеченской Республике (2005—2006). Руководитель Управления министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике (2009). Заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике — начальник полиции (2011—2021). Генерал-майор полиции (2012). Генерал-майор (2022). Герой Российской Федерации (2022). Герой ЛНР (2022). Герой Чеченской Республики (2023). Кандидат политических наук (2013).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.