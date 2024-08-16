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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка: горит ТЦ "Галактика", сколько человек погибло, подробности, последние новости

ВСУ обстреляли наполненный людьми ТЦ в Донецке, есть погибшие и пострадавшие
0:54
Правда ТВ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку. В Петровской районе города ракета украинских боевиков попала в торговый центр "Галактика", в котором по разным данным, находилось около 100 человек.

По данным ТАСС, в результате атаки ВСУ есть погибшие и пострадавшие. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, обстрелы продолжаются с 12 часов дня.

"По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать", — написал он в своём Telegram-канале.

После обстрела торговый центр "Галактик" загорелся. Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние. Ликвидация продолжается.

Уточнения

Дени́с Влади́мирович Пуши́лин (укр. Деніс Володимирович Пушилін; род. 9 мая 1981, Макеевка, Донецкая область, Украинская ССР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Глава Донецкой Народной Республики с 4 октября 2022 года.

Петровский район — наиболее удалённый от центра города район на западе Донецка.

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ) (укр. Збройні сили України (ЗСУ) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. По состоянию на 2024 года численность ВСУ — 700-800 тысяч человек, в резерве — 300-400 тысяч человек.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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