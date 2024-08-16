Россия выбила ВСУ из села Снагость в Курской область: подробности, рассказы местных жителей, мародёрство украинских военных

Российские военные выбили ВСУ из курского села Снагость, идёт зачистка

1:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выбиты из села Снагость в Кореневском районе Курской область. Как пишет Mash, сейчас на территории идёт зачистка.

Кроме того, в течение ночи ожесточённые бои разворачивались в селе Крупец Рыльского района, ещё одну атаку удалось отразить в селе Глушково.

В ходе боёв оказались повреждены более 40 образовательных объектов. По словам жителей Кореневского района Курской области, бойцы ВСУ грабили и сжигали дома, стреляли в собак. Один из жителей рассказал, что украинские мародёры вынесли из дома все ценные вещи и мелкую бытовую технику, а крупную — уничтожили на месте.

Ряд жителей отметили, что во время эвакуации по пути встречали украинских военных на броневиках. По их словам, боевики ВСУ выкрикивали вслед ругательства и пожелания смерти.

Как писала газета The Wall Street Journal (WSJ), после атаки на Курскую область Киев столкнулся с дилеммой из-за нехватки войск и военной техники на восточном фронте. При этом журналисты отмечают, что бойцы украинской армии с трудом сдерживают наступление ВС России.

6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

Ко́реневский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юго-западе Курской области России. Административный центр — посёлок городского типа Коренево. Район граничит на востоке с Суджанским, на северо-востоке — с Льговским, на северо-западе — с Рыльским, на западе — с Глушковским районами Курской области, на юге — с Сумским районом Сумской области Украины. Площадь — 873 км². Основные реки — Снагость, Сейм, Крепна.

Мародёрство (от ср.-франц. maraud «негодяй» → фр. marauder «грабить») — военное преступление, в строгом смысле этого слова — грабёж убитых и раненых на поле сражения или в результате стихийных бедствий, в более широком смысле — хищение имущества из заброшенных во время чрезвычайной ситуации зданий или автомобилей.

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