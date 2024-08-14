ВСУ хотели захватить Курскую АЭС: планы украинских военных, причастность НАТО, потери Киева

Стало известно о планах ВСУ захватить Курскую АЭС

1:22 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали 11 августа захватить Курскую АЭС. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

Эти планы, по словам Алаудинова, были раскрыты при получении «очень интересных материалов». Он подчеркнул, что ВСУ задачу не выполнили, несмотря на все направленные им резервы.

"Большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на Курское направление", — добавил Алаудинов.

По его словам, брицкриг Владимира Зеленского планировался для того, чтобы Украина смогла выйти на переговоры с Россией и предъявить ультиматум, но, отметил генерал-майор, в этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

Детали

Курская область

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года. Источник Курская АЭС

Курская АЭС (КуАЭС) — атомная электростанция в России, расположенная в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм. Состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью 2 ГВт. По мере исчерпания ресурса энергоблоков Курской АЭС их мощность будет замещена блоками Курской АЭС-2. Курская АЭС является филиалом концерна АО «Концерн Росэнергоатом». На станции трудятся более 5 тысяч человек. В 2021 году выработка электроэнергии составила 25,1 млрд кВт·ч. Источник Вооружённые силы Украины

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ) (укр. Збройні сили України (ЗСУ) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. По состоянию на 2024 года численность ВСУ — 700-800 тысяч человек, в резерве — 300-400 тысяч человек. Источник Алаудинов, Апти Аронович

Апти́ (Апты́) Аро́нович Алауди́нов (род. 5 октября 1973, Горный, Ставропольский край) — российский чеченский военный деятель. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации с апреля 2024 года. Командир добровольческого формирования «Ахмат» с 2022. Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД по Чеченской Республике (2005—2006). Руководитель Управления министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике (2009). Заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике — начальник полиции (2011—2021). Генерал-майор полиции (2012). Генерал-майор (2022). Герой Российской Федерации (2022). Герой ЛНР (2022). Герой Чеченской Республики (2023). Кандидат политических наук (2013). Источник