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Ларису Долину обманули мошенники: сколько певица перевела денег, вернёт ли она квартиру, украинский след, последние новости

В афере с Ларисой Долиной нашли украинский след. Она перевела мошенникам миллионы
1:21
Правда ТВ

Представители силовых структур подтвердили украинский след в афере с Ларисой Долиной. По информации ТАСС, обманувшие певицу мошенники звонили с территории Украины.

Долина попала на удочку мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они вводили её в заблуждение с апреля по 25 июля. Аферисты убеждали певицу перевести свои сбережения на безопасные счета.

По словам представителя Долиной, обманувшие её мошенники использовали нейросеть.

Вчера, 13 августа стало известно, что суд арестовал 53-летнюю женщину-курьера, которая работала на мошенников, обманувших певицу.

Как сообщалось ранее, Долина продала недвижимость в Ксеньинском переулке Москвы за 112 миллионов рублей, после этого передала деньги мошенникам. В ее квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками. Сама певица подтвердила факт мошенничества, а действия аферистов назвала очень изощренными и спланированными.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас силовики устанавливают других причастных к афере. Юристы сомневаются, что Долина сможет вернуть квартиру.

Детали

Долина, Лариса Александровна
Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998). Член партии «Единая Россия» (с 2003 года). Репертуар певицы включает песни в стилях джаз и поп-музыка. Наиболее известные песни в её исполнении — «Погода в доме» и «Стена». Лауреат национальной российской музыкальной премии «Овация» (1994, 1996, 1997). Источник

Мошенничество
Моше́нничество, или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику. Источник

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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