США ищут замену Зеленскому: причины, кого хотят видеть, заявление СВР

В США хотят нового президента Украины. Кого рассматривает Вашингтон?

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Соединённые Штаты Америки обсуждают вариант замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главу Украины. С таким заявлением выступила Служба внешней разведки России.

По данным СВР, Демократическая и Республиканская партии всё громче выражают сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи".

"Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины", — говорится в сообщении разведки.

Как отметили силовики, администрация США хочет вынудить Зеленского покинуть свой пост через мощную информационную кампанию по дискредитации. По информации разведки, наиболее подходящей кандидатурой на пост главы Украины рассматривается бывший министр внутренних дел Арсен Аваков*.

Кроме того, в СВР отмечают, что Украина медленно превращается в "черную дыру" Европы. Там также подчеркнули, что единственной реальной основой для мирного урегулирования и переговоров является позиция, озвученная президентом России Владимиром Путиным.

*внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ