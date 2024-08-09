Обстановка в Суджи Курской области: эвакуация, работа мобильной связи, можно ли попасть в город, последние новости

В курском городе Суджи началась эвакуация, город под обстрелом со стороны ВСУ

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мэр курского Суджи Виталий Слащев заявил о начале эвакуации жителей из города. Об этом он рассказал RT.

По его словам, в городе неустойчиво работает мобильная связь, которая периодически пропадает. Как отметил градоначальник, властям предстоит очень много работы, так как постоянно поступают звонки от местных жителей, нуждающихся в помощи.

Суджи подвергается обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) с 6 августа. Украинские боевики при поддержке танков и бронемашин предприняли попытку штурма государственной границы России.

Из-за плотного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в Суджу практически невозможно проехать. Выбраться из зоны обстрелов местные жители помогают друг другу.

По словам местных жителей, украинские военные обстреливают гражданские автомобили.

В Минобороны отметили, что все атаки со стороны Украины пресекались подразделениями группировки войск «Север» — огневое поражение живой силы и техники ВСУ было нанесено в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине города Суджа.