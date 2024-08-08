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Атака ВСУ на военкора Поддубного в Курской области: жив ли журналист, состояние здоровья, последние новости

Появились подробности о состоянии военкора Поддубного, пострадавшего от дрона ВСУ

1:51
Правда ТВ

Выживший после атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжёлом состоянии в Курской областной клинической больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

Поддубный находится в сознании и разговаривает. По словам врачей, у него тяжёлый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.

К лечению журналиста подключились специалисты ведущих федеральных клиник, в том числе и московских, которые приехали в регион.

Как рассказал его коллега, журналист Александр Ревунов, Поддубный накануне атаки работал "в самых непростых условиях на границе Суджанского района".

Поддубный попал под атаку ВСУ, когда ехал освещать обстановку в Судже. Последний репортаж он разместил в своем Telegram-канале днем 7 августа.

"Пока перемещаемся от точки к точке", — сказал он на видео, опубликованном в 12:38 по московскому времени.

Ситуацию на границе Поддубный назвал сложной.

6 августа с 8:00 по московскому времени боевики ВСУ из 22-й механизированной бригады в составе 300 человек пытались прорвать российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. У них было 11 танков, а также порядка 20 боевых бронированных машин. Пограничные службы заявили о срыве украинской операции. На следующий день глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских военных остановлено. Президент России Владимир Путин назвал наступление ВСУ на Курскую область масштабной провокацией.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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