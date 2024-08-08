Атака ВСУ на военкора Поддубного в Курской области: жив ли журналист, состояние здоровья, последние новости

Появились подробности о состоянии военкора Поддубного, пострадавшего от дрона ВСУ

1:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Выживший после атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжёлом состоянии в Курской областной клинической больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

Поддубный находится в сознании и разговаривает. По словам врачей, у него тяжёлый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.

К лечению журналиста подключились специалисты ведущих федеральных клиник, в том числе и московских, которые приехали в регион.

Как рассказал его коллега, журналист Александр Ревунов, Поддубный накануне атаки работал "в самых непростых условиях на границе Суджанского района".

Поддубный попал под атаку ВСУ, когда ехал освещать обстановку в Судже. Последний репортаж он разместил в своем Telegram-канале днем 7 августа.

"Пока перемещаемся от точки к точке", — сказал он на видео, опубликованном в 12:38 по московскому времени.

Ситуацию на границе Поддубный назвал сложной.

6 августа с 8:00 по московскому времени боевики ВСУ из 22-й механизированной бригады в составе 300 человек пытались прорвать российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. У них было 11 танков, а также порядка 20 боевых бронированных машин. Пограничные службы заявили о срыве украинской операции. На следующий день глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских военных остановлено. Президент России Владимир Путин назвал наступление ВСУ на Курскую область масштабной провокацией.