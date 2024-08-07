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Экс-советник Пентагона призвал остановить кровопролитие в Курской области

1:20
Правда ТВ

Бывший советник Пентагона Дуглас Макрегор призвал прекратить кровопролитие после атаки ВСУ в Курской области. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X (бывший Twitter).

"В Курской области украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи, убив двоих человек. Это кровопролитие нужно прекратить…", — написал он.

Массированный обстрел Курской области произошёл накануне, 6 августа. Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. В Минобороны России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа блокирована.

При атаке 13 человек пострадали, один человек погиб. По словам врио губернатора области Алексея Смирнова, ситуация на граничащем с Украиной участке региона остаётся напряженной, но контролируемой. По его словам, в регионе работают Минобороны России и погранслужба, а также оперативный штаб. Чиновник призвал жителей области соблюдать меры безопасности в случае воздушной тревоги, не поддаваться на информационные провокации, а также беречь себя и своих близких.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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