Атака ВСУ на Курскую область 6 августа: что там произошло, сколько человек погибло, заявление США, обстановка в регионе

Экс-советник Пентагона призвал остановить кровопролитие в Курской области

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывший советник Пентагона Дуглас Макрегор призвал прекратить кровопролитие после атаки ВСУ в Курской области. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X (бывший Twitter).

"В Курской области украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи, убив двоих человек. Это кровопролитие нужно прекратить…", — написал он.

Массированный обстрел Курской области произошёл накануне, 6 августа. Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. В Минобороны России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа блокирована.

При атаке 13 человек пострадали, один человек погиб. По словам врио губернатора области Алексея Смирнова, ситуация на граничащем с Украиной участке региона остаётся напряженной, но контролируемой. По его словам, в регионе работают Минобороны России и погранслужба, а также оперативный штаб. Чиновник призвал жителей области соблюдать меры безопасности в случае воздушной тревоги, не поддаваться на информационные провокации, а также беречь себя и своих близких.