Часть выпущенной ВСУ ракеты ATACMS упала на жилой дом в Севастополе. Снаряд пробила крышу девятиэтажки

Выпущенная ВСУ ракета ATACMS пробила крышу в жилом доме в Севастополе

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские военные с ночь на 2 августа отразили массированную атаку на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

После работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в городе остались обломки и части сбитых ракет. Местных жителей призвали к ним не подходить. По уточнённым данным, над городом сбили не менее четырёх воздушных целей.

По словам Развожаева, они были начинены поражающими металлическими элементами.

"Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом, будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома", — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Одна из частей ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома. Она застряла на техническом этаже.

Пострадавших в результате происшествия нет. На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения.