В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль

В Иране при ударе Израиля погиб глава полибюро ХАМАС. На ком лежит ответственность?

Ответственность за гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегерана лежит на США и Израиле. Об этом заявил РИА Новости представитель движения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, заявил, что заставит пожалеть "террористов-оккупантов", убивших Ханию.

"Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность, достоинство и честь, заставив террористов-оккупантов пожалеть о своем трусливом поступке", — заявил Пезешкиан.

В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС.

В апреле Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе авиаудара по лагерю беженцев в секторе Газа убила троих сыновей и внуков Хании. Глава политбюро ХАМАС заялял, что из-за действий израильских военных он потерял более 60 родственников.

Как заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Израиль приближается к ликвидации армии ХАМАС. Тогда же он рассказал, что совершил поездку по дивизии "Газа", где увидел "очень большие успехи в боях", которые ведутся в Рафахе.

По его словам, "в таком темпе Тель-Авив уже очень скоро сможет достигнуть своих целей": вернуть пленных, ликвидировать военный и правительственный потенциал ХАМАС, а также обеспечить такие условия безопасности для Израиля, чтобы "сектор Газа не представлял угрозы".