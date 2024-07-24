Рейдерский захват или развод. Что произошло в семье основательницы Wildberries, и почему в дело вмешался Кадыров?

Разлад в семье главы Wildberries Татьяны Бакальчук. В дело вмешался Кадыров

Маркетплейс Wildberries пытаются захватить некие кавказцы. С таким утверждением на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым выступил муж основательницы компании Владислав Бакальчук.

По его словам, в начале июня компания Russ Outdoor, во главе которой стоят предприниматели Левон и Роберт Мирзояны, пытается завладеть активами Wildberries, используя юридические махинации. Бакальчук рассказал, что мужчины надавили на его супругу Татьяну, из-за чего она ушла из дома.

Кадыров, в свою очередь, заявил о рейдерском захвате и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с этим, пообещав Бакальчуку сделать "все возможное", чтобы вернуть в семью его жену и защитить бизнес.

Спустя некоторое время Татьяна Бакальчук рассказала свою версию произошедшего.

"Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании", — отметила она.

В подтверждение своих слов она опубликовала снимок, сделанный во время презентации новой структуры объединенной компании топ-менеджменту, на которой присутствовал Владислав Бакальчук. Позднее Татьяна записала видеообращение, в котором подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем, которому, по её словам, принадлежит 1% компании.

"Я не являюсь заложницей как в "Кавказской пленнице". Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю", — сказала она.

Как рассказал РИА Новости юрист Сергей Жорин, Владислав при отсутствии брачного договора не сможет получить половину акций компании, он сможет претендовать только на половину стоимости акций.

Юрист также выразил мнение, что супруги уже могли вести переговоры по разделу имущества. Жорин допустил, что Владислав Бакальчук мог обратиться к главе Чечни Рамзану Кадырову, если его не устроили предложения, сделанные в переговорном процессе.