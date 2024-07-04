Генералу Минобороны Попову предъявили окончательное обвинение. В его деле появилась новая статья

В деле генерала Попова появилась новая статья

1:32 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову предъявили окончательное обвинение. В его деле появилась новая статья.

Так, помимо мошенничества, за которое ему грозит до 10 лет лишения свободы, Попова обвиняют по статье 292 ("Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства") УК России. По этой статье ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

По словам адвокатов, дело генерал-майора может быть приостановлено в случае отправки его в зону специальной военной операции, а в случае успехов Попова и вовсе прекращено. Чтобы реализовать это, непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие

Как сообщалось ранее, Иван Попов причастен к сбыту металла, полученного в качестве гуманитарной помощи, для строительства инженерных сооружений. Речь идет о возведении линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО).

На Украине Попов объявлен в розыск. Украинское следствие предъявило генералу обвинение в соответствии с частью 2 статьи 28 и частью 2 статьи 437 ("Ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса республики.