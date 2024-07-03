Один звонок Путину решит всё: в Финляндии рассказали, как Китай может закончить конфликт на Украине

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В Финляндии заявили, что звонок Си Цзиньпина Путину способен завершить СВО на Украине

1:31
Правда ТВ

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что председатель КНР Си Цзиньпинь может повлиять на завершение конфликта на Украине. По его словам, китайскому лидеру достаточно сделать один звонок президенту России Владимиру Путину.

Стубб утверждает, что Москва зависит от Пекина.

"Если бы он [Си Цзиньпин] сказал, что пора начинать переговоры о мире, Россия была бы вынуждена это сделать. У них не было бы другого выбора", — сказал Стубб.

В своём заявление финский лидер также призвал Европу активизировать поддержку Украины, как в материальном, так и в политическом аспектах.

Стубб неоднократно заявлял о возможности Китая повлиять на Россию.

Отвечая на заявление Стубба, в МИД Китая заявили, что Россия и Китай — крупные независимые страны.

"Китай не является создателем украинского кризиса, не является и его стороной. Мы всегда будем стоять на стороне мира и диалога, поддерживать взаимодействие со всеми сторонами, в том числе с Россией", — отметили в ведомстве.

В прошлом году Владимир Путин комментировал заявления о зависимости России от Китая. По его словам, зависимость европейской экономики где-то усиливается гораздо большими темпами, чем российской. Он также опроверг утверждения о том, что Москва создает с Пекином военный союз, который может представлять угрозу для других стран.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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