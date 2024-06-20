"Победа на СВО зависит от тыла" - рассказывает русский волонтер с передовой

1:29 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ВС РФ ночью нанесли очередной групповой удар по объектам энергетики Украины. В стране 404 отключения электричества уже длятся сутками. А пока наши военные приближают победу на передовой, тыл остается не менее важной цепочкой в победе России над врагом.

Директор некоммерческого фонда РУСПОМОЩЬ Василий Александров, действующий на передовой, подчеркивает ключевую роль мобилизации тыла для победы в войне на Украине. Волонтер делится своим опытом и рассказывает о том, как правильная организация и координация усилий тыла способствуют повышению боеспособности и духа бойцов на передовой линии.

Ведущая - журналист Елена Козенкова.

"14-ый год был очень сложный. Просто немножко подзабыли...у нас 9 лет страна жила где-то что-то там в Африке происходит, потому что у нас едва ли к Донбассу относились как к какой-то африканской стране, банановая республика. На самом деле люди выстояли и среди донбассовцев ходит такое убеждение, что Донбасс никогда не поставят на колени. И большинство людей именно по этому принципу и выстояли.

Специальная военная операция идёт уже третий год, и понятно, что без помощи нашей армии не будет победы. И сейчас нужно, чтобы мобилизация была всеобщая." - говорит волонтёр.