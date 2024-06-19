Питомник растений: как не пожалеть о покупке

Давайте разберемся, зачем нужны питомники, какова ситуация с саженцами в России сейчас и как не пожалеть после покупки того или иного растения.
В этом видео мы рассмотрим ключевые аспекты выбора растений в питомнике, чтобы ваша покупка была успешной и долгосрочной. Основные моменты, на которые стоит обратить внимание: выбор здоровых и крепких экземпляров с хорошо развитой корневой системой, проверка на наличие вредителей и болезней. Важно учитывать особенности климата и уровня освещенности у вас дома или на участке. Также вы узнаете о правильном транспортировании и пересадке растений, чтобы минимизировать стресс и улучшить адаптацию после покупки.
Это видео будет полезно тем, кто только начинает свой путь в садоводстве или же хочет обновить ассортимент растений на своем участке.
Эксперт: Александр Безматерных — руководитель компании "Цветочный город". Ведущий: Андрей Туманов - председатель общественной организации "Садоводы России”.
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