Питомник растений: как не пожалеть о покупке

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Давайте разберемся, зачем нужны питомники, какова ситуация с саженцами в России сейчас и как не пожалеть после покупки того или иного растения.

В этом видео мы рассмотрим ключевые аспекты выбора растений в питомнике, чтобы ваша покупка была успешной и долгосрочной. Основные моменты, на которые стоит обратить внимание: выбор здоровых и крепких экземпляров с хорошо развитой корневой системой, проверка на наличие вредителей и болезней. Важно учитывать особенности климата и уровня освещенности у вас дома или на участке. Также вы узнаете о правильном транспортировании и пересадке растений, чтобы минимизировать стресс и улучшить адаптацию после покупки.

Это видео будет полезно тем, кто только начинает свой путь в садоводстве или же хочет обновить ассортимент растений на своем участке.

Эксперт: Александр Безматерных — руководитель компании "Цветочный город". Ведущий: Андрей Туманов - председатель общественной организации "Садоводы России”.