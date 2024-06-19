Палестинские беженцы: почему их не хотят принимать арабские страны?

1:19 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Недавно издание Finantial Times узнало об угрозе Египта переправить 1 млн палестинских беженцев из Газы в ЕС в ответ на требование ЕС пустить их к себе.

Вне зависимости от того кого вы поддерживаете: Израиль или Сектор Газа, вы наверняка задавались вопросом: почему никто не хочет принимать палестинских беженцев? С самого начала эскалации мы видели большое количество громких антиизраильских заявлений от ряда арабских государств, но чего мы не видим, так это чтобы страны, признавшие Палестину, приняли палестинских беженцев. В чем причина? На этот вопрос в программе "Непонятный Израиль" отвечает Юрий Бочаров.

"И дошло сегодня до того, что уже Катар дважды пригрозил палестинским беженцам, что если вы будете и дальше так себя вести, мы вас вышлем в третьи страны: в Египет, в Турцию, в Сирию. Идите куда хотите. Только помните, что, во-первых, там не придется жить в таких шикарных отелях, в таких шикарных домах, которые вы позволяете себе здесь. А во-вторых, все вы будете под прицелом Израиля. Ни больше, ни меньше. Вот это современная ситуация с лидерами палестинских беженцев." - говорит эксперт.