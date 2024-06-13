Путин в КНДР и Китае: реальная суть «поворота на Восток»

Подробно разбираем недавний визит Владимира Путина в Китай и предстоящий в КНДР, анализируем реальные цели и последствия "поворота на Восток". Как эти встречи влияют на геополитическую ситуацию и экономическое сотрудничество России с азиатскими странами? Узнайте о стратегических интересах, которые стоят за этими поездками. Какую выгоду Россия получит по итогам переговоров?
Эксперт: Кирилл Котков — руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге.
Ведущая — Любовь Степушова.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.