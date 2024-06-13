Вознесение Господне. Как это было? Отец Андрей (Сапунов)

Вознесе́ние Госпо́дне — событие новозаветной истории, восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, а также установленный в память этого события и обещания о Его втором пришествии христианский праздник, полное название: Вознесе́ние Го́спода Бо́га и Спаси́теля на́шего Иису́са Христа́, который отмечается в 40-й день по Пасхе и всегда приходится на четверг.
Что нужно знать про этот день — в эфире Pravda.Ru рассказал священник Андрей Сапунов.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.