Вознесение Господне. Как это было? Отец Андрей (Сапунов)

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Вознесе́ние Госпо́дне — событие новозаветной истории, восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, а также установленный в память этого события и обещания о Его втором пришествии христианский праздник, полное название: Вознесе́ние Го́спода Бо́га и Спаси́теля на́шего Иису́са Христа́, который отмечается в 40-й день по Пасхе и всегда приходится на четверг.

Что нужно знать про этот день — в эфире Pravda.Ru рассказал священник Андрей Сапунов.