“Иногда кидают мины без взрывателей”: как солдаты противника помогают нашим бойцам

0:25 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Вы удивитесь, но многие солдаты ВСУ помогают нашим бойцам по мере возможности. Это еще одно подтверждение, что война с Украиной — гражданская война.

Подробности смотрите в интервью с командиром штурмового отряда "Байкал" с позывным Бусел. Война на Украине: ситуация на фронте, последние сводки.

Ведущая — спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова.