Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Состоялся второй этап учений по отработке применения ТЯО
Илон Маск обещал запретить айфоны с ChatGPT в своих компаниях
Сегодня православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне. Как это было? Отец Андрей (Сапунов)
Параллельный импорт автомобилей в России продлён до 2027 года
Финансист Ткачук: "Валютные торги обычно проходят на внебиржевом рынке. Это норма".
У Хабенского есть "брат": они часто снимались вместе в сериалах
Анализ вредных компонентов в косметических средствах
Анастасия Макеева попозировала с автоматом, в бронежилете и в шлеме

“Иногда кидают мины без взрывателей”: как солдаты противника помогают нашим бойцам

0:25
Правда ТВ

Вы удивитесь, но многие солдаты ВСУ помогают нашим бойцам по мере возможности. Это еще одно подтверждение, что война с Украиной — гражданская война.

Подробности смотрите в интервью с командиром штурмового отряда "Байкал" с позывным Бусел. Война на Украине: ситуация на фронте, последние сводки.

Ведущая — спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова.

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Необходимая калийная подкормка чеснока в середине-конце июня
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
На флангах Артёмовска у ВС РФ есть тактические успехи в Часовом Яре Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Последние материалы
У Хабенского есть "брат": они часто снимались вместе в сериалах
Анализ вредных компонентов в косметических средствах
Анастасия Макеева попозировала с автоматом, в бронежилете и в шлеме
Дом.РФ: в мае банки выдали 77 тысяч льготных ипотечных кредитов на 412 млрд рублей
Лимонный пирог с безе: пошаговый рецепт
В ГД хотят запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ
Как изменения курса валют повлияют на туристическую отрасль
Эксперты ответили, почему кошка смотрит в пустоту
"СОГАЗ" после введения санкций продолжает работать в обычном режиме
Недорогие, но действенные методы защиты томатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников