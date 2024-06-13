Вы удивитесь, но многие солдаты ВСУ помогают нашим бойцам по мере возможности. Это еще одно подтверждение, что война с Украиной — гражданская война.
Подробности смотрите в интервью с командиром штурмового отряда "Байкал" с позывным Бусел. Война на Украине: ситуация на фронте, последние сводки.
Ведущая — спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.