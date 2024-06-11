Благоустройство могил: как сделать участок лучше?

В этом видео мы расскажем, как благоустроить могилу и сделать участок ухоженным и красивым. Узнайте основные шаги по уходу за местом захоронения: от выбора растений и установки памятника до правильного ухода за землей. Мы поделимся советами по оформлению, которые помогут создать атмосферу уважения и памяти.

Эксперт: Александра Галай — флорист, растениевод, собиратель флористических ритуальных традиций. Ведущий: Андрей Туманов.