Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование: ИИ в медицине станет главной угрозой для страховщиков к 2034 году
Как приготовить полезные овсяные вафли
В Брауновском университете сообщили об открытии льда на марсианских вершинах
Тимати рассказал о возвращении на большую сцену
Оптимальные косметические процедуры для вашего идеального отпуска
Цены на Lada Vesta в России и Белоруссии: разница начинается с 300 тысяч рублей
Доля ипотек с минимальным первоначальным взносом упала до 21,7%, подсчитали "Этажи"
Железняк рассказала, стоит ли поклонникам ждать продолжения "Сватов"
Повышаем урожайность огурцов с помощью тёплого полива

Благоустройство могил: как сделать участок лучше?

Правда ТВ

В этом видео мы расскажем, как благоустроить могилу и сделать участок ухоженным и красивым. Узнайте основные шаги по уходу за местом захоронения: от выбора растений и установки памятника до правильного ухода за землей. Мы поделимся советами по оформлению, которые помогут создать атмосферу уважения и памяти.

Эксперт: Александра Галай — флорист, растениевод, собиратель флористических ритуальных традиций. Ведущий: Андрей Туманов.

Автор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным
Генштаб ВСУ принял "невозможность сдерживать наступление русских" в Часовом Яре Дмитрий Плотников Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
NetEase: Россия встала на пути снабжения США редкоземельными металлами
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Урожай лука будет отличным: для получения крупных головок вносите эти подкормки в течение сезона
Урожай лука будет отличным: для получения крупных головок вносите эти подкормки в течение сезона
Последние материалы
Железняк рассказала, стоит ли поклонникам ждать продолжения "Сватов"
Повышаем урожайность огурцов с помощью тёплого полива
Новая Зеландия отменила планы по установлению тарифов на выбросы в сельском хозяйстве
Как помочь травмированным связкам
Эксперты назвали ошибки, которые совершает хозяин, когда кормит кошку
Сигналы, что настало время изменить прическу
Эксперт Алёна Август: "мирная конференция" в Швейцарии — "зелёнкой по открытой ране"
Автовладельцы в РФ смогут снять машину с регистрации в случае угона
Готовим очень простой салат с рисом и зелёным горошком
Более 50% российских работодателей поддерживают трудоголизм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников