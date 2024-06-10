Где дешево и удобно отдохнуть летом 2024? Советует эксперт

Всё, что нужно знать про отдых в 2024 году.

Что происходит с туризмом в Турции в настоящее время? Как обесценивание лиры отразилось на работе местных туроператоров? Как это повлияло на качество обслуживания в отелях? С какими рисками могут столкнуться российские туристы? Какие направления отдыха, помимо Турции, сейчас популярны у россиян? Какова средняя стоимость десятидневного отдыха на двоих на российских курортах?

На эти вопросы в эфире Pravda.Ru ответил Александр Бандурин — эксперт по туризму, профессор Финансового университета при Правительстве РФ. Ведущий — Антон Бекетов.