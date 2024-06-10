Кастрация-стерилизация питомцев: последствия, о которых молчат

В этом видео мы подробно обсудим кастрацию и стерилизацию питомцев, а также их последствия.
Узнайте, как эти процедуры влияют на здоровье и поведение ваших любимцев, и какие плюсы и минусы с ними связаны. Мы рассмотрим важные аспекты послеоперационного ухода, распространенные мифы и реальные факты. Опасна ли кастрация кота и собаки? Что ждет питомца после кастрации?
Эксперт: Владимир Уражевский — ветеринар, эксперт международной категории, президент Союза кинологических организаций России.
Ведущий — Антон Бекетов.
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