Кастрация-стерилизация питомцев: последствия, о которых молчат

0:39 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В этом видео мы подробно обсудим кастрацию и стерилизацию питомцев, а также их последствия.

Узнайте, как эти процедуры влияют на здоровье и поведение ваших любимцев, и какие плюсы и минусы с ними связаны. Мы рассмотрим важные аспекты послеоперационного ухода, распространенные мифы и реальные факты. Опасна ли кастрация кота и собаки? Что ждет питомца после кастрации?

Эксперт: Владимир Уражевский — ветеринар, эксперт международной категории, президент Союза кинологических организаций России.

Ведущий — Антон Бекетов.