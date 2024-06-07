Эксперт рассказал, что будет с НАТО после ударов по РФ западным оружием

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0:21
Правда ТВ

Глава России Владимир Путин предупредил страны Запада об "ответке" в связи с разрешением ВСУ бить по территориям в глубине страны. Каким может быть этот ответ?

Эксперт: Игорь Николайчук — эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований.
Ведущая: Любовь Степушова.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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