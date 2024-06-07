Эксперт рассказал, что будет с НАТО после ударов по РФ западным оружием

Глава России Владимир Путин предупредил страны Запада об "ответке" в связи с разрешением ВСУ бить по территориям в глубине страны. Каким может быть этот ответ?
Эксперт: Игорь Николайчук — эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований.
Ведущая: Любовь Степушова.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?