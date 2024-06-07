Эти продукты уничтожают вас! Новое открытие учёных шокирует

Вред колбасы: почему от нее стоит отказаться? Состав колбасы. Какие вещества в йогурте, кетчупе и майонезе наносят вред организму? Чем опасен майонез и кетчуп? Как составить сбалансированное питание, чтобы уменьшить плохой холестерин? Бывают ли эффективные диеты?
На эти вопросы отвечает в эфире Pravda.Ru Наталья Лазуренко — диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт, клиника экспертной медицины Медгород. Ведущий — Антон Бекетов.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?