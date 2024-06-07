Эти продукты уничтожают вас! Новое открытие учёных шокирует

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Правда ТВ

Вред колбасы: почему от нее стоит отказаться? Состав колбасы. Какие вещества в йогурте, кетчупе и майонезе наносят вред организму? Чем опасен майонез и кетчуп? Как составить сбалансированное питание, чтобы уменьшить плохой холестерин? Бывают ли эффективные диеты?

На эти вопросы отвечает в эфире Pravda.Ru Наталья Лазуренко — диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт, клиника экспертной медицины Медгород. Ведущий — Антон Бекетов.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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