"Чисто военная победа над Украиной невозможна" - Андрей Пинчук о ситуации на фронте

Сейчас на фронтах СВО активно действуют наши штурмовые подразделения, ежедневно освобождая новые территории. Но мы столкнулись на этой войне с нечто неожиданным — БПЛА.

Каким образом беспилотники изменили войну? Как с ними можно бороться? Можно ли победить Украину военным способом и как переформатировать сознание украинцев?

На эти темы рассуждает командир добровольческого отряда БАРС -13, первый министр госбезопасности ДНР, герой ДНР, полковник Андрей Пинчук. Ведущая — спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова.