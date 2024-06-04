"Чисто военная победа над Украиной невозможна" - Андрей Пинчук о ситуации на фронте

Сейчас на фронтах СВО активно действуют наши штурмовые подразделения, ежедневно освобождая новые территории. Но мы столкнулись на этой войне с нечто неожиданным — БПЛА.
Каким образом беспилотники изменили войну? Как с ними можно бороться? Можно ли победить Украину военным способом и как переформатировать сознание украинцев?
На эти темы рассуждает командир добровольческого отряда БАРС -13, первый министр госбезопасности ДНР, герой ДНР, полковник Андрей Пинчук. Ведущая — спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?