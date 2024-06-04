Простые правила, соблюдая которые вы получите огромный урожай груш

Современные сорта груш продвинулись далеко на север — урожай можно получить даже в суровых регионах. Но важно соблюдать правила выращивания. Рассказываем, что нужно этой культуре. Какая груша самая вкусная? Всё о сортах груш, отзывы профессионала.
Эксперт: Андрей Седов — ученый-агроном, селекционер, питомниковод.
Ведущий: Андрей Туманов.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?