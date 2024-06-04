Простые правила, соблюдая которые вы получите огромный урожай груш

0:27 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Современные сорта груш продвинулись далеко на север — урожай можно получить даже в суровых регионах. Но важно соблюдать правила выращивания. Рассказываем, что нужно этой культуре. Какая груша самая вкусная? Всё о сортах груш, отзывы профессионала.

Эксперт: Андрей Седов — ученый-агроном, селекционер, питомниковод.

Ведущий: Андрей Туманов.