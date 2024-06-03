III Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба: Что ждёт зрителей и конкурсантов?

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия — мировой лидер по количеству музыкальных театров, но талантливых вокалистов всё равно больше: ежегодно тысячи выпускников музыкальных вузов выходят в большой оперный мир. Где они будут работать? Как им попасть на большую сцену? Кто должен отбирать самых талантливых и перспективных? Закрыты ли сегодня возможности зарубежных стажировок? Как распознать в выпускнике будущую звезду оперной сцены?

Заслуженная артистка РФ, Народная артистка Абхазии, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» придумала, возглавила и уже не первый год проводит оперный конкурс молодых исполнителей, и нынешней осенью пройдет III Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба, сразу в двух столицах — Москве и Сухуме. Что ждёт зрителей и конкурсантов?

Ведущая - секретарь ЦК ОКП, историк и политик Дарья Митина