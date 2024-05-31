Жизнь после Эво Моралеса: что происходит в Боливии сейчас?

В этом видео мы обсудим, что происходит в Боливии после отставки Эво Моралеса. Обсудим политическую ситуацию, социальные изменения и экономические последствия. Узнаем о роли нового президента Луиса Арсе и его правительства, а также о протестах и их влиянии на страну. Анализируем текущие вызовы и перспективы для Боливии.
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Эксперт: боливийский политик Вальтер Арансибия Алака.
Ведущий — Саид Гафуров.
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