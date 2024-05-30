*"Талибан" (признан террористической организацией и запрещен в России).
МИД и Минюст доложили российскому президенту Владимиру Путину, что афганское движение "Талибан*" можно исключить из списка запрещенных на территории страны организаций.
Что может означать изменение статуса "Талибана*" в России? На этот вопрос отвечает в эфире Pravda.Ru Василий Кравцов - ведущий российский специалист по афганскому кризису.
Ведущая - Любовь Степушова.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.