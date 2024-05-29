Парад планет 3 июня 2024: Чем это грозит? Прогноз учёного

Полный парад планет, во время которого все планеты Солнечной системы выстроятся по одну сторону от Солнца, начнется 3 июля.

Что это небесное явление принесет человечеству? На этот вопрос отвечает Алексей Богомазов — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдела звёздной астрофизики Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ведущий — Антон Бекетов.