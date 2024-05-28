Отмена льготной ипотеки! Что будет с рынком недвижимости в 2024 году

0:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Последние пять лет рынок недвижимости в России остается на плаву во многом благодаря льготной ипотеке. Низкий процент по ней позволял продавать квартиры в новостройках и сделал непривлекательной вторичку, на которую льгот нет.

Но 1 июля программа льготной ипотеки заканчивается. Что будет дальше — вопрос. Возможно ли будет взять квартиру в ипотеку? Как изменится рынок недвижимости? Давайте разберемся в этом вопросе вместе с Константином Барсуковым — членом российской гильдии риелторов, экспертом рынка недвижимости. Ведущий — Антон Бекетов.