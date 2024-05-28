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Всё о сирени. Обзор лучших сортов. Что важно знать?

0:29
Правда ТВ

Сирень — один из самых популярных декоративных кустарников в русских садах. Она поражает разнообразием сортов, и сегодня мы расскажем о самых популярных и невероятно красивых.

В студии Pravda.Ru:
Аладина Ольга Николаевна - доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Полякова Татьяна Владимировна - вице-президент Международного общества сирени по России и странам Азии.
Ведущий — Андрей Туманов.

Автор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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