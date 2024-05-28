Всё о сирени. Обзор лучших сортов. Что важно знать?

0:29 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сирень — один из самых популярных декоративных кустарников в русских садах. Она поражает разнообразием сортов, и сегодня мы расскажем о самых популярных и невероятно красивых.

В студии Pravda.Ru:

Аладина Ольга Николаевна - доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Полякова Татьяна Владимировна - вице-президент Международного общества сирени по России и странам Азии.

Ведущий — Андрей Туманов.