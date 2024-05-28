Всё о сирени. Обзор лучших сортов. Что важно знать?

Сирень — один из самых популярных декоративных кустарников в русских садах. Она поражает разнообразием сортов, и сегодня мы расскажем о самых популярных и невероятно красивых.
В студии Pravda.Ru:
Аладина Ольга Николаевна - доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Полякова Татьяна Владимировна - вице-президент Международного общества сирени по России и странам Азии.
Ведущий — Андрей Туманов.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.