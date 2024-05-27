Наступление на Харьков: что будет дальше?

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На вопросы журналиста Елены Козенковой в студии Pravda.Ru отвечает Сергей Моисеев, председатель общественного движения "Русь Триединая" (движение возникло в Харькове в начале 2000-х годов), политолог, автор книг, публицист.

Сергей Моисеев, который был вынужден эмигрировать из Харькова в Россию в 2014 году, не только дает свои прогнозы о наступлении российских войск на Харьков, но и рассказывает так же о событиях русской весны 2014 года, в которых он участвовал, а также о начале спецоперации, участником которой он является.

В передаче затронуты вопросы: а что мы знаем о Харькове? История города, его культура, его развитие в разные эпохи. Сергей Моисеев подробно рассказывает почему Харьков русский город а не украинский.

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