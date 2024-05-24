“От взрыва дом поднялся”: невозможные, но реальные истории жизни в ДНР под обстрелами

0:25 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В жизни ДНР мир и война удивительным образом сосуществуют. Хотя информация о боевых действиях изобилует, среднестатистический россиянин знает о жизни донбассцев очень мало, кроме регулярных обстрелов и проблем с водой.

Специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова отправилась на Донбасс, чтобы узнать, как сегодня живут жители республики.