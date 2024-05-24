“От взрыва дом поднялся”: невозможные, но реальные истории жизни в ДНР под обстрелами

В жизни ДНР мир и война удивительным образом сосуществуют. Хотя информация о боевых действиях изобилует, среднестатистический россиянин знает о жизни донбассцев очень мало, кроме регулярных обстрелов и проблем с водой.
Специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова отправилась на Донбасс, чтобы узнать, как сегодня живут жители республики.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.