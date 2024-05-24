Стало известно, кто стоит за смертью президента Ирана

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси разбился. Катастрофа произошла на северо-западе страны сразу после встречи политика с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Трагедия тут же повлекла за собой слухи о причастности к случившемуся врагов Ирана — спецслужб Израиля. Но за этим могли стоять и другие лица.
Подробнее о причинах и заказчиках убийства президента Ирана рассказал в эфире Pravda.Ru Владимир Брутер — эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Ведущая — Любовь Степушова.
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