Что изменит смерть президента Ирана Раиси? Шокирующий прогноз

0:39 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Иран официально объявил, что президент страны Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе.

Смерть президента Ирана: чем грозит? Что ждать дальше? Кому выгодна смерть президента Ирана? О причинах смерти и последствиях рассказал в эфире Pravda. Ru Геннадий Авдеев — кандидат исторических наук, автор ряда учебников и статей по истории Ирана, в годы исламской революции 1978-1979 гг. работал в Иране в качестве первого секретаря советского посольства.

Ведущий: Антон Бекетов.