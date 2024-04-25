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Подробности шокируют: Япония начала сброс радиоактивной воды в океан

0:39
Правда ТВ

Япония начала сброс радиоактивной воды из Фукусимы. Ученые бьют тревогу, так как зараженная вода может достичь российских Курил.

Каковы последствия сброса радиоактивной воды, его воздействие на морскую экосистему? Какие меры предпринимаются для минимизации ущерба и какие технологии могут помочь решить эту проблему. Рыбу есть скоро станет опасно для здоровья?

Своим мнением в эфире Pravda. Ru поделился Роберт Нигматулин — Научный руководитель ИО РАН имени П. П. Ширшова, академик.
Ведущий — Антон Бекетов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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