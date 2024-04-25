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Ваше завещание могут легко оспорить. Узнайте почему

Правда ТВ

В нашем видео мы рассматриваем вопросы оспаривания завещания: как и почему это возможно?

Можно ли оспорить завещание? Узнайте ключевые моменты и условия, которые могут послужить основанием для оспаривания завещания, а также процесс и шаги, необходимые для этого. Получите ценные советы и информацию о вашем праве на справедливость при оспаривании завещания. Готовьтесь к защите ваших интересов с нашим подробным руководством!
Эксперт: Андрей Алешкин — адвокат, кандидат юридических наук.
Ведущий: Антон Бекетов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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