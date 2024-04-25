Ваше завещание могут легко оспорить. Узнайте почему

В нашем видео мы рассматриваем вопросы оспаривания завещания: как и почему это возможно?
Можно ли оспорить завещание? Узнайте ключевые моменты и условия, которые могут послужить основанием для оспаривания завещания, а также процесс и шаги, необходимые для этого. Получите ценные советы и информацию о вашем праве на справедливость при оспаривании завещания. Готовьтесь к защите ваших интересов с нашим подробным руководством!
Эксперт: Андрей Алешкин — адвокат, кандидат юридических наук.
Ведущий: Антон Бекетов.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.